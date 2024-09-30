‘The Artful Dodger’ 2 Ekim Çarşamba FX ekranlarında başlıyor

1850'lerin Avustralya'sında, The Artful Dodger olarak da bilinen eski düzenbaz Jack Dawkins kendini saygın bir genç doktor olarak kabul ettirir. Fakat eski bir tanıdığın yeniden ortaya çıkmasıyla, geçmişi onu rahatsız etmek için geri gelir ve suç dünyasına olan tutkusu yeniden ortaya çıkar. Dodger, yüksek sosyetede imkânsız bir aşk ile içten içe özlediği suç dünyasının cazibesi arasında kalır.

Yeni dizi ‘The Artful Dodger’ 2 Ekim Çarşamba 21.30’da FX ekranlarında başlıyor!

Dramadan korkuya, animasyondan bilim kurgu ve fantastiğe, polisiyeden aksiyondan ve komediye kadar birçok farklı kategoride yapıma ev sahipliği yapan FX; renkli ve çeşitli bir dünyanın kapılarını aralıyor. FX kanalı; D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.