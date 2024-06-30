Tescilli kraliçe Dilara Kırmıt kaderini açıkladı

Podyumların tescilli kraliçesi Dilara Kırmıt, oyunculuğa geçiş yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oynadığı günlük dizideki performansı ile beğeni toplayan Dilara Kırmıt, yeni projesinin hazırlıklarına başladı.

Frf global medya ve İlkon film ortaklığı ile yapılacak olan “Altınçağ -Paralel” dizi çekimleri 14 temmuzda Kapadokya'da başlıyor. Başrollerde Dilara Kırmıt, Cemil Usal, Hale Sultan, Alper Erozer, Aurelia Agel, Kubilay Kaan, Efe Şahin ve Rabia Şahan yer alıyorken çekimler 21 şehir ve 6 ülkede çekilecek. Kayıp kıtalar MU ve ATLANTİS konulu dizi boyut kapılarını ve Türk ırkının mitolojisini anlatırken, Dilara Kırmıt bu projede Kraliçe KRIOS rolü ile öne çıkacak.

Ünlü güzel Dilara Kırmıt, "hiç kraliçe olmak istemezken Kraliçe oldum ve dünya çapında olan bir güzellik yarışmasında Türkiye’ye 2.lik gururu getirdim. Oynayacağım dizide dahi aynı unvanı oynamak nasip oldu. Artık ben kraliçe olarak doğduğumu kabul ediyorum, bu hikaye benim kaderim" ifadesinde bulundu.

Dilara Kırmıt “Ben bu dünyaya ait olmadığıma inandım hep küçükken sokakta yürürken bile ben bu insanlardan farklıyım diyordum. Belki ben hiç gelmedim, gönderildim? Dünyaya geliş ve hizmet amacım olduğuna inanıyorum ve bunu yaşadım, Iolanda Cristina Gigliotti veya sadece Dalida olarak da bilinir (17 Ocak 1933 – 3 Mayıs 1987), Kahire doğumlu İtalyan asıllı şarkıcı, sinema oyuncusu. Kariyerini vatandaşlığına geçtiği Fransa'da yaptı. 55 altın plak alan Dalida aynı zamanda "elmas plak" verilen ilk şarkıcıdır, Onun ruhunu taşıyorum. Kraliçe olmak zor zanaat. Ben bunun bedelini ödedim insanlar benim başarıma saygı duymak zorunda" diyerek şaşkınlık uyandırdı.