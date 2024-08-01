Ters Köşe: Bodrum Loft’ta eşsiz bir balık ve meze restoranı deneyimi

Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum’un Demirbükü Koyu'nda bulunan Bodrum Loft’un büyüleyici atmosferinde, Ege mutfağının zeytinyağlı mezeleri ve günlük taze balıklarıyla birleştiren Ters Köşe Balık Restoran, menüsü ve muhteşem manzarası ile misafirlerine eşsiz bir tat deneyimi sunuyor.

EGE’NİN TAZE VE ÖZGÜN MEZELERİ TERS KÖŞE’DE HAYAT BULUYOR

Ters Köşe Balık Restoran, pazartesi günleri hariç her gün misafirlerine 30’dan fazla soğuk ve sıcak meze sunarak Ege mutfağının incelikleri ve meyhane kültürünün özgün lezzetlerini bir araya getiriyor. Deniz Börülcesi, Şevketi Bostan, Taze Ot Kavurma ve Girit Ezme gibi Ege’nin zeytinyağlı mezelerinin yanında, Köpeoğlu, Acılı Atom ve Levrek Marin gibi klasik meyhane mezeleri de günlük olarak hazırlanıyor.

Ters Köşe Balık Restoran’ın kendine özgü lezzetleri arasında yer alan balık lahmacun, jelibon ve balık köfte, misafirlere alışılmışın dışında, unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Yerel balıkçılardan günlük tedarik edilen taze balık ve deniz ürünleri ile zenginleştirilmiş menüsü, deniz mahsullerinin en taze ve lezzetli halini sunuyor.

BODRUM LOFT’UN EŞSİZ AMBİYASI İLE LEZZET ŞÖLENİ

Ters Köşe, hafif meltem esintisi ve yeşil ile mavinin kucaklaştığı Bodrum Loft’un eşsiz ambiyansı içinde, misafirlerine huzur dolu bir ortamda lezzet şöleni yaşatıyor. Ankara’nın samimi meyhane kültürünü Bodrum’un doğal güzellikleriyle harmanlayan Ters Köşe Balık Restoran, keyifli sohbetler ve lezzetli yemekler için ideal bir mekân olarak misafirlerini ağırlıyor.

Dünyanın saygın seyahat yayınlarından biri olan Conde Nast Traveller dergisi, Bodrum Loft hakkında övgüde bulunulurken, Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak giren Ters Köşe Restoran anılarak, “Türk Rivierası'nda şık bir cennet olan Bodrum Loft, açılan yeni restoranı sayesinde bu yazın en gözde yerlerinden biri olmaya aday” ifadeleri kullanıldı.

Dergide, “Ters Köşe, geleneksel Türk balık restoranı olarak, Ege Denizi'nin masmavi suları üzerinde konumlandırılmış. Taze yakalanmış balık, deniz ürünleri ve meze çeşitlerinin yer aldığı menüsü ile güneşli bir öğleden sonra geçirmek için mükemmel bir mekân" ifadelerine yer verildi.