Tepkilerin hedefi olan Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama geldi 17.04.2024 15:05 Tepkilerin hedefi olan Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar... Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un 'Life in Plastic' adlı sergisi için objektif karşısına geçmişti. Kadın cinayetlerinin bir an olsun dinmediği gündemde verdiği pozlardan dolayı eleştirilen Kaygılaroğlu için tepki yağdı. Oyuncu, Instagram'dan açıklama yaptı. Kaygılaroğlu, "Sakin olalım dostlar" diyerek, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergi için söylediklerini yayınladı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN