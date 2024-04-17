Tepkilerin hedefi olan Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama geldi

Tepkilerin hedefi olan Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...

Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un 'Life in Plastic' adlı sergisi için objektif karşısına geçmişti.


Kadın cinayetlerinin bir an olsun dinmediği gündemde verdiği pozlardan dolayı eleştirilen Kaygılaroğlu için tepki yağdı.


Oyuncu, Instagram'dan açıklama yaptı.


Kaygılaroğlu, "Sakin olalım dostlar" diyerek, sevgilisi  Sayna Soleimanpour'un sergi için söylediklerini yayınladı. 

 

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