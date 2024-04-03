Teoman yeniden ekranlarda

Kişiselleştirilmiş kampanya platformu, alışveriş ve dijital cüzdan uygulamaları ile alışverişin her adımında kazandıran Hopi, “icat çıkarma” vizyonuyla baştan aşağı değişirken, kullanıcılarına ödeme özgürlüğü sunan yeni ürünü Harcamaya Hazır Limit’i (HAHA Limit) ünlü şarkıcı Teoman iş birliğiyle duyurdu.

Son dönemlerde rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve gençlerin de yakından takip ettiği sevilen şarkıcı Teoman’ın yer aldığı reklam filminde, iki gencin alışveriş sırasında yaşadığı ödeme stresi üzerinden Hopi’nin HAHA limiti ürünüyle sağladığı avantajlar anlatılıyor.

Gençlerden birinin bir anda Teoman’a dönüşmesiyle devam eden reklam filminde, Teoman’ın, ‘Şimdi aldık diye şimdi mi ödicez dostum’ mesajıyla Hopi’nin HAHA limitiyle ‘Şimdi al Sonra Öde’ ve ‘Taksitli Öde’ seçeneklerine vurgu yapılıyor.