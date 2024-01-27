Teoman: Herkes benim sarhoş gezen bir adam olduğumu düşünüyor

Rock Müziğin efsane isimlerinden Teoman; kariyerindeki son albümünü yayımlamasının hemen ardından, müzisyen, yorumcu ve vokal koç Emre Yücelen'in, "Emre Yücelen Şan Dersi" adlı Youtube kanalında yayınlanan "Emre Yücelen ile Stüdyo Sohbetleri" programına konuk oldu.

"HERKES BENİM SARHOŞ GEZEN BİR ADAM OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR"

İlk albümü "17"nin hikayesini anlatan Teoman "herkes benim magazinlerden dolayı sarhoş sarhoş gezen ve hiç bir iş yapmayan bir adam olduğumu düşünür. Ancak; ben çok çalışkan biriyim. Analitik ve ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilen biriydim" dedi. Neredeyse günün her saatinde şarkı sözü yazmak üzerine çaba harcadığını ve başarının tesadüfen değil, çalışarak geldiğini vurguladı.

"ŞEBNEM FERAH DELİNİN TEKİDİR"

Seyirci sorularına da cevap veren Teoman; Şebnem Ferah hakkında gelen bir soruya "Şebnem Ferah çok sevdiğim, çok gurur duyduğum bir arkadaşımdır. Mükemmelliyetçidir. Müzikal tarafta inanılmaz derece detaycı, en yüksek performansı sergilemek isteyen ve en iyi şekilde sahneye aktarmak isteyen delinin tekidir. O Abartılıdır. Müzikalite olarak en üst sınırda bir seviyeyi ister. Ben öyle değilimdir. Ben eğlenirim. Onun gibi insanların hayatı daha zor oluyor" dedi.

Çakal ile yaptığı düet konusunda gelen soruya; "Gostoso" isimli şarkısını duydum. Acayip sevdim. Birlikte bir şey yaparsak ilginç bir şey olur, acayip ses getirecek bir şey olur diye düşündük. Sadece zamanı yanlıştı. Bir sene önce yapsaydık daha ilginç olabilirdi" dedi.

"ŞU AN RASYONEL OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Müziği bırakma kararını aldığı zamanı anlatan Teoman; "44 yaşıma geldiğimde müzikten soğumuştum; her şeyden soğumuştum, hayattan bıkkınlık gelmişti aslında. Soğumamın müzikten geldiğini düşündüm o zamanda. Rock yıldızlığı birazda lanettir. Yüksek seviyede yaşadığınız için artık küçük seviyelerden mutluluk duymazsınız. Bu laneti yaşarsınız. Vur patlasın çal oynasın yaşayan bir adamdım. Ne bir ailem ne çocuğum vardı. Şu an kendimi rasyonel biri yapmaya çalışıyorum. Benim gibi düşünenlere ayaklarını biraz daha sağlam basmalarını öneriyorum. Benim gibi olmasınlar" dedi.