Teoman'dan şok itiraf

Ünlü oyuncu Teoman'dan parayla ilgili şok bir açıklama geldi. İşte haberin detaylar...

Teoman, Bebek’te objektiflere takıldı. Yoğun bir konser maratonundan çıktığını ve bir süre tatil yapacağını ifade eden şarkıcı, "Şu an tatildeyim. Geziyorum, fitness'a gidiyorum, İstanbul’un tadını çıkartıyorum" dedi.


Emekli olmasıyla alakalı kendisine yöneltilen soruya da içtenlikle cevap veren Teoman, "İnsanlar beni gençliğimden serseri Teoman olarak bildikleri için onlara komik geliyor" dedi. "İlk maaşınızı alabildiniz mi veya bayram ikramiyenizi?" sorusuna da cevap veren Teoman, “Ben bilmiyorum açıkcası. Menajerim bana harçlık verir ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok, ben hâlâ çocuk gibi yaşıyorum. Aydan aya harçlık alıp ona göre yaşarım. Ama emekli olmak beni ayrı bir mutlu etti" yanıtını verdi.

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Teoman

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