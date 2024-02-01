Teknopark İstanbul ve BTK iş birliğiyle girişimcilikte fırsat eşitliği

Türkiye’nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation, girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik yenilikler sunmaya devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ‘nun bir platformu olan BTK Akademi ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, girişimcilik ve iş dünyasına yönelik Cube Incubation eğitmenlerinin anlatımlarından oluşan uzaktan eğitimler hazırlandı.

Girişimcilik Temelleri, Pazar Araştırması ve Fiyatlandırma Stratejileri, Ekip Kurma ve Yönetme, Sunum Teknikleri ve İletişim Yönetimi, İş Modeli Üretimi Teori ve Uygulama, Fikri Mülkiyet Hakları Farkındalık, Ekip Kurma ve Yönetme, Proje ve Risk Yönetimi gibi 10’dan fazla eğitim içeriği, BTK Akademi platformu içerisinde yer alacak. Böylece girişimci adayları ve girimciler ihtiyaç duydukları alanlarda, istedikleri zaman profesyonellerin anlatımlarıyla bilgiye ulaşabilecek.

https://www.btkakademi.gov.tr adresi üzerinden erişebilir hale gelen eğitimleri tamamlayanlara BTK Akademi tarafından katılım sertifikası verilecek.