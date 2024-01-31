Teknopark İstanbul ile TEB yeni finansal teknolojiler için güçlerini birleştirdi

Teknopark İstanbul’un, Türkiye’nin ikinci tematik alan odaklı uydu kuluçka merkezi Cube Ümraniye, büyüme hedefleri doğrultusunda TEB ile ilk iş birliğine imza attı. İstanbul Finans Merkezi’ne olan yakınlığıyla finansal teknoloji alanındaki girişim ve projelerin geliştirilmesinde önemli destekler sağlayan Cube Ümraniye, TEB iş birliği ile daha çok yenilikçi fikrine açık hale gelecek. Finansal girişimlerin merkezi Cube Ümraniye’de gerçekleşen imza törenine Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şahin Gök ve TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz katıldı.

Teknopark İstanbul ile TEB arasında kurulan stratejik iş birliği; bilgi, deneyim, altyapı ve yetenek havuzlarının karşılıklı kullanımını esas alıyor. Bu sayede, sürekli gelişen bir iş ortaklığı modeli oluşturularak karşılıklı büyüme sağlanması amaçlanıyor. İş birliği kapsamında TEB, Cube Ümraniye'nin sunduğu hizmetlerden faydalanacak. Aynı zamanda açık inovasyon programı aracılığıyla sektöre öncülük edebilecek yenilikçi finansal teknolojiler alanındaki iş fikirlerine ve girişimcilere erişebilecek.

“Hayalleri olan gençlerin ve girişimcilerin işlerini kolaylaştıracağız”

Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. M. Şahin Gök, “Yenilikçi fikirlere sağladığı desteklerle inovasyon konusunda sadece bankacılık sektöründe değil tüm sektörlerde öne çıkan TEB ile finansal teknoloji alanındaki girişim ve projelerin geliştirilmesindeki etkisini kısa sürede hissettiren Cube Ümraniye arasında gerçekleştirdiğimiz güç birliğinden ülkemiz adına ufuk açan sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Cube Ümraniye, gerçekleştireceği benzer stratejik iş birlikleri ile finans sektörünün büyüme ivmesine de katkı sunacak. Türkiye’nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul olarak ülkemizin gücüne güç katacak gençleri ve hayallerinin peşinde koşan azimli girişimcileri destekleyerek onların işini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz ise şunları söyledi: “TEB olarak, 2013 yılında hayata geçirdiğimiz TEB Girişim Bankacılığı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. On yıldır ekosistemin bir parçası olmaktan ve ekosistemin diğer paydaşlarıyla birlikte girişimciliğin desteklenmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Teknopark İstanbul ile iş birliğimiz kapsamında Cube Ümraniye’de finansal teknolojiler alanındaki girişimlere ve projelerin geliştirilmesine destek sağlamak üzere çalışacağız. TEB Girişim Bankacılığı olarak teknolojik firmalara sağladığımız finansal ürün ve hizmetlerimizle de girişimcilerimizin yanında olacağız.”

İstanbul Finans Merkezi’nin kalbinde yer alıyor

Bulunduğu konum itibariyle İstanbul Finans Merkezi’nin kalbinde yer alan Cube Ümraniye; girişimciler ve girişimci adayları için modern çalışma alanları, eğitimler ve etkinlikler, mentorluk hizmetleri, akademik ve teknik danışmanlık, teknoloji ve girişim analizleri, yatırımcı ve iş birliği fırsatları, veri tabanlarına erişim imkanları, finans alanında uzman partner firmalarla iş birlikleri, TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) destekleri ve teknopark vergi avantajları gibi birçok olanak sunuluyor.