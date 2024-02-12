Teknopark İstanbul’a kurumsal iletişim ve pazarlama alanında 2 uluslararası ödül

Teknopark İstanbul, uluslararası alanda ödüllerine yenilerini ekleyerek başarılarını taçlandırmaya devam ediyor. Teknopark İstanbul’un ev sahipliğinde, ‘Asya Bilim ve Teknoloji Parklarını İpek Yolu Modelinde Birleştirmek’ konulu 26. Asya Bilim Parkları Birliği (ASPA) Konferansı’nda uygulanan “İpek Yolu” teması, uluslararası ödül yarışması Mercury Awards’ta 2 dalda birden ödül kazandı.

Kasım ayında İstanbul’da düzenlenen 26. Asya Bilim Parkları Birliği (ASPA) Konferansı için hazırlanan ‘İpek Yolu'ndan Teknoloji Yolculuğu: Geçmişten Günümüze’ başlıklı özel çalışmalar, global iletişim sektörünün önde gelen çalışmalarının ödüllendirildiği Mercury Awards yarışmasında, Tanıtım/Pazarlama: Markalaşma/Yeniden Markalaşma ve Özel Etkinlikler: Etkinlik Sponsorluğu kategorilerinde 2 gümüş ödül aldı.

26. ASPA Konferansı için tasarlanan ‘İpek Yolu'ndan Teknoloji Yolculuğu: Geçmişten Günümüze’ tema çalışmasında, tarih boyunca farklı kültürleri, coğrafyaları ve ticaret yollarını birbirine bağlayan önemli bir ağın sembolü olan İpek Yolu’nun aynı zamanda tarih boyunca ticaretin ve bilginin akışını teşvik ederek farklı bölgelerin inovasyon ve iş birliği potansiyelini ortaya çıkardığı anlatıldı.

İstanbul’da ev sahipliği yaptıkları toplantıya özenle hazırlandıklarını aktaran Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy, “Dünya tarihinde çok önemli izleri olan İpek Yolu’nun taşıdığı önemi günümüzden bakarak anlatmaya çalıştık. Tarihsel İpek Yolu'ndan modern İpek Yolu Projesi'ne geçiş aslında teknoloji ve inovasyonun ticaret, kültür ve yaşam tarzlarında oluşturduğu değişimdir. Oluşturduğumuz atmosferle bu değişimin hissedilmesini sağlamaya çalıştığımız, misafirlerimizden de büyük övgü alan çalışmaların uluslararası alanda ödüllendirilmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER PEŞ PEŞE GELDİ

1987’de ABD’de, uluslararası alanda iletişim sanatı ve bilimini geliştirmek amacıyla kurulan ve dünyanın en prestijli bağımsız ödül organizasyonlarından MerComm’un; reklam, halkla ilişkiler, kamu ilişkileri ve kurumsal iletişim projelerinin ödüllendirildiği Mercury Awards bu yıl 37. kez düzenlendi.

Mercury Awards, Teknopark İstanbul’un bu yıl içinde uluslararası arenada ödül kazandığı üçüncü organizasyon oldu. Teknopark İstanbul’un “Türkiye’nin En Büyük Milli Takımıyız” ana temasıyla hazırladığı faaliyet raporu, bu yıl 37’ncisi düzenlenen Uluslararası ARC Awards’ta 2’si altın 4 ödül kazanmıştı. Teknopark İstanbul, geçen yıl Güney Kore’de düzenlenen 25. Asya Teknoparklar Birliği Konferansı'nda (ASPA) gerçekleştirdiği ‘Innovation Ecosystems and Circular Economy’ konulu sunumda yer verdiği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle de ‘50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Model Bölgesi (50 SDG Model Zones)’ arasına girerek uluslararası bir başka başarıya imza attı.