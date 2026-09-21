Tayland’da “her şey dahil” dönemi mi başlıyor?

Fettah Tamince'nin Rixos adı ile Phuket'te başlattığı resort yatırımı yeni bir tartışmanın kapılarını araladı!



Yaklaşık 30 yıldır Tayland turizminin içinde bulunan Siamora Travel CEO’su Tolga Kıvılcım, Tayland’ın yalnızca otel ve plaj tatiliyle sınırlı olmayan, deneyim odaklı yapısına dikkat çekti.

Phuket’in Mai Khao bölgesinde hayata geçirilecek olan bu dev yatırım, Tayland gibi turistlerin yalnızca konaklama değil; çok farklı destinasyon deneyimleri için tercih ettiği bir ülkede her şey dahil modelinin nasıl konumlanacağı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Yaklaşık 25 yıldır Tayland başta olmak üzere tüm uzakdoğu genelinde dünyanın her yerinden gelen gruplara ve kişilere Siamora Travel adı ile hizmet veren deneyimli turizmci Tolga Kıvılcım, Fettah Tamince'nin Tayland yatırımını değerlendirdi.

TURİSTLER TAYLAND'A SADECE OTELDE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN GELMİYOR!

İnsanlar bu ülkeye eşsiz doğasını, eğlence hayatını, mutfağını, dünyaca ünlü sokak lezzetleri kültürünü, adalarını, şehirlerini ve benzersiz tatil deneyimlerini yaşamak için geliyorlar. Bangkok’tan Phuket’e, Pattaya’dan Chiang Mai’ye kadar her destinasyonun kendine özgü bir karakteri var. Ziyaretçiler, tatillerinin önemli bir bölümünü dışarıda geçirmeyi tercih ediyor.

Tayland’da otelin içerisinde ne olduğu değil, bulunduğu bölgenin ve çevresindeki deneyimlerin ne sunduğu da büyük önem taşıyor. Misafir otelden çıkmayacaksa Tayland’a gelmesinin anlamı zaten tartışılır hale geliyor. Her şey dahil sisteminin sunduğu konfor ve fiyat avantajı elbette önemli; ancak Tayland gibi bir ülkede, bu modelin nasıl konumlandırılacağı daha fazla önem taşıyor.

PATTAYA VE PHUKET: AYNI ÜLKE, FARKLI SEYAHAT DENEYİMLERİ!

Pattaya; eğlence, gece hayatı, şovlar ve farklı aktivite seçenekleriyle öne çıkarken, Phuket; lüks konaklama imkanları, plajları, adaları ve uluslararası turizm altyapısıyla farklı bir deneyim sunuyor. İki bölgeyi aynı seyahatte görmek isteyen bir misafirin ciddi bir ulaşım ve zaman planlaması yapması gerekiyor. Bir turistin Tayland’a kadar gelip yalnızca otelin sunduğu hizmetlerden faydalanarak ülkesine dönmesi, bana göre Tayland’ın sunduğu potansiyelin çok küçük bir bölümünü kullanmak anlamına geliyor.

TAYLAND’IN ASIL ÜRÜNÜ OTEL DEĞİL, DENEYİM!

Tayland’ın en büyük avantajı, dünyanın başka birçok destinasyonunda aynı anda bulamayacağınız kadar fazla deneyimi bir arada sunabilmesi. Gece hayatından gastronomiye, kültürden doğaya, lüks turizmden macera seyahatlerine kadar çok geniş bir yelpaze var. Dolayısıyla burada asıl satılan ürün sadece oda değil; deneyim. Her şey dahil modelinin de Tayland’da başarılı olabilmesi için bu deneyimin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum.