Tayfun Duygulu'nun bakın kaç bestesi var? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yılbaşında Antalya Concorde Otel'de sahne alacağını söyleyen şarkıcı, "Hazırlık yapıyoruz. Yabancı konuklarımız da ağırlıklı... Yabancı ve Türkçe repertuvar olacak. Evde bol bol beste ve söz yapıyorum" dedi. Genelde İzmir'de olduğunu söyleyen Duygulu, "Ayda 1-2 defa İstanbul'a geliyorum. Eşim orada işinden dolayı şantiyeye gidiyor. Eşim mimar... Şimdi kendi kıyafetini tasarlayacak" diye konuştu. Bella Duygulu, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Pandeminin biraz hafiflemesini bekledim. Huzurlu dünyaya gelsin diye... Hamilelikte anne-çocuk ilişkisi önemli... Allah nasip ederse bu sene düşünüyoruz" yanıtını verdi.

GÜZEL ŞARKILAR YOLDA

Çalışmalarını anlatan müzisyen, "Ozan Orhon ve Demet Akalın'a şarkı vereceğim. 1-2 arkadaşıma da şarkı vereceğim. Düetlerimiz de gelecek. Güzel sözler yazdım. Güzel şarkılar geliyor yolda..." diye konuştu.

MÜZİK ANLAYIŞ FARKLIYDI

90'lı dönemin müziği hakkında konuşan Tayfun Duygulu, "Başka bir mod vardı. Müzik anlayış farklıydı... Parçaların girişinde intro vardı şimdi dakikalar kısaldı. Akılda kalıcı ve keyifliydi. Halen dinlerken keyif alıyorsunuz. Yenilerde de başarılı işler de vardı. Ne kadar iyi ve besteleri varsa o zaman başarı elde edebiliyorsunuz" dedi.

ALEYNA'YI BENİM ÇIKIŞIM OLARAK GÖRÜYORUM

Aleyna Tilki'nin sahnelerinin engellemesini açıklamasından sonra Duygulu, "Siz de ilk çıktığınızda zorluklarla karşılaştınız mı?" sorusuna, "Her zaman zorluk var. Bizden öncede varmış. Sanat camiasında kalabilmek için insanlar ellerinden geleni yapıyormuş. İnsanlar hep, 'İlk ben yapayım' modundaydı. Benden önceki kuşakta engelleme çok varmış. Bunları senelerce izledik ve gördük. Dikkat edilmesi gereken ince noktalar var. Benim menajerim iyiydi... Haluk Şentürk ve Aleyna Tilki de başarılı... Aleyna, 'Engelleniyorum' diyorsa onun da kendisine göre doğruları vardı. Aleyna'yı benim çıkışım olarak görüyorum. Ben de küçük yaşta olmayan birisi olarak çıktım. Menajerim hiçbir şeyi boş bırakmadı. Aleyna'ya tavsiyem menajerine kulak versin. Engellenmek her zaman olabilecek bir durum..." yanıtını verdi.

165 TANE BİTMİŞ BESTEM VAR

100'e yakın beste ve sözü olduğunu belirten şarkıcı, "Demet Akalın'a bir slow bir de hareketli parça vereceğim. Şarkılarımı hediye edeceğim. Belki Demet'e nakaratta düet yaparım. Tabii isterse... 165 tane tamamen bitmiş bestem var. Toplamda 600'ü bulur. Evde devamlı yapıyorum. Bitmemiş 300-400 bestem var. Çok güzel şarkılar var. Ajda Pekkan'a yazdığım şarkı çok güzel... Eşim için 'Kanatsız Meleğim' şarkısını yaptım" açıklamasını yaptı.