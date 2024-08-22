Tayfun Duygulu en büyük pişmanlığını itiraf etti!

90’lı yılların efsane ismi Tayfun Duygulu, Armağan Çağlayan’ın "Şimdiki Aklım Olsaydı" programında, kariyerinin en büyük pişmanlığını itiraf etti.



Ünlü sanatçı, "Zirvede olduğum dönemde, 65 bin kişiyi biletli olarak konsere toplayan biriydim.



Yılbaşı geceleri bile bu kadar kalabalık olmazdı. Albüm satışlarım 3 milyonu aştı. Ama sonra ne olduysa, birdenbire ortadan kayboldum." dedi.



Tayfun, müziğe kattığı büyük katkılara rağmen, besteci, söz yazarı ve aranjör olarak tanınmamasının da hayatının en büyük pişmanlıklarından biri olarak nitelendirdi. "Sevdiğim arkadaşlar için sayısız eser verdim, ama reklam konusunda eksik kaldım sanırım. En önemli kısmı atladım. Belki de kolumdaki altın bileziklere fazla güvendim." diye itiraf etti.