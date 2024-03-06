Tayfun Duygulu, dedesi Zeki Duygulu'yu unutulmaz bir konser ile andı

Eşi Bella ve TRT caz orkestrası kurucularından babası Erol Duygulu ile anma konserine katılan Tayfun Duygulu, “Bu sene burada olup dedemi anmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok değerli ve çok fazla eseri olan bir dedeye sahibim. 1000’e yakın eseri var. Bu anma konserinde en çok sevilenlerden güzel bir repertuvar oluşturuldu“ diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Tayfun Duygulu da saksafonuyla sahneye çıkarak dedesinin Fosforlu Cevriye eserini seslendirdi. Gelen yoğun ilginin ardından Tayfun Duygulu, ‘Karabiberim’ şarkısını seslendirerek geceyi renklendirdi. Duygulu, farklı tarzları ustalıkla icra ederek dinleyicilerin beğenisini kazandı.

‘DEDEMİN ŞARKILARI' ADLI ALBÜM GELİYOR

Dedesinin müzikal mirasını yaşatmaktan gurur duyan Tayfun Duygulu, yakın zamanda "Dedemin Şarkıları" adlı özel bir albüm projesi üzerinde çalıştıklarını sevenleriyle paylaştı.

Baba Erol Duygulu, Zeki Duygulu'nun müzikal dehasını ve eşsiz yeteneğini vurgulayarak, "Onu anlatmak çok zor. Bavullar dolusu eseri var. Bana çok şey öğretti. Utta dünyada onun gibi çalacak bir udi yok. Çok sayıda talebesi var. Bugün piyasada yer alan birçok müzisyenin onun öğrencisi olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Geceye katılan sanatseverler ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.