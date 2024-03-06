Tayfun Duygulu, dedesi Zeki Duygulu'yu unutulmaz bir konser ile andı

Udi ve bestekar Zeki Duygulu'nun ölümünün 50. yılı şerefine düzenlenen anma konseri, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve torunu Tayfun Duygulu'nun katılımıyla taçlandı. ECE Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu Ece Durmaz yönetiminde gerçekleşen konserde Zeki Duygulu’nun sevilen eserlerini yorumladı.

Eşi Bella ve TRT caz orkestrası kurucularından babası Erol Duygulu ile anma konserine katılan Tayfun Duygulu, “Bu sene burada olup dedemi anmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok değerli ve çok fazla eseri olan bir dedeye sahibim. 1000’e yakın eseri var. Bu anma konserinde en çok sevilenlerden güzel bir repertuvar oluşturuldu“ diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Tayfun Duygulu da saksafonuyla sahneye çıkarak dedesinin Fosforlu Cevriye eserini seslendirdi. Gelen yoğun ilginin ardından Tayfun Duygulu, ‘Karabiberim’ şarkısını seslendirerek geceyi renklendirdi. Duygulu, farklı tarzları ustalıkla icra ederek dinleyicilerin beğenisini kazandı.

‘DEDEMİN ŞARKILARI' ADLI ALBÜM GELİYOR 

Dedesinin müzikal mirasını yaşatmaktan gurur duyan Tayfun Duygulu, yakın zamanda "Dedemin Şarkıları" adlı özel bir albüm projesi üzerinde çalıştıklarını sevenleriyle paylaştı.

Baba Erol Duygulu, Zeki Duygulu'nun müzikal dehasını ve eşsiz yeteneğini vurgulayarak, "Onu anlatmak çok zor. Bavullar dolusu eseri var. Bana çok şey öğretti. Utta dünyada onun gibi çalacak bir udi yok. Çok sayıda talebesi var. Bugün piyasada yer alan birçok müzisyenin onun öğrencisi olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Geceye katılan sanatseverler ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

 

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