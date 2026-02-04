Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

Megastar dün akşam, çok beklenen, çok konuşulan ve tüm Türkiye’yi etkisi altına alan konser serisinin 9’uncusu için yeniden sevenleriyle buluştu.



Her akşam apayrı bir sürprizin yaşandığı konserlerde bu kez Megastar, sahneden Manifest’e selam verdi!

"Manifest kızları neredesiniz? Canlarım, yolunuz hep açık olsun, ışık dolu olsun. Sizleri seviyoruz!

Tarkan, bitmeyen pozitif enerjisiyle, Volkwagen Arena’da onu dinlemeye gelen binlerce dinleyicisini ve tüm Türkiye’yi kucaklamayı sürdürüyor.



Haftalardır tempo hiç düşmüyor, her konserde ayrı bir unutulmaz olay yaşanıyor!

Bugüne kadar, Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı sahnesinde ağırlayan Tarkan, seyircilerinin her biriyle göz göze, kalp kalbe iletişim kurarken, sık sık seyirciler arasındaki ünlü isimlere selam vermeyi de es geçmiyor.



Daha önce Mabel Matiz’e yönelik sözleriyle günlerce sosyal medyada gündem olan Megastar’ın radarında, bu kez Manifest vardı!

MANİFEST KIZLARINDAN HEYECAN DOLU ÇIĞLIKLAR!

Tarkan’ın, "Manifest kızları neredesiniz?” diyerek binlerce kişi arasında göz göze gelmeyi başardığı müzisyenler, ona heyecan dolu çığlıklarıyla yanıt verdi.



Megastar, “Canlarım, yolunuz hep açık olsun, ışık dolu olsun. Sizleri seviyoruz!” sözleriyle tüm salonu alkışa boğdu.

ÜNLÜ İSİMLER YİNE SEYİRCİLER ARASINDA

Gece boyu şarkılara büyük bir heyecanla eşlik eden dinleyiciler arasında bu kez, Demet Akbağ, Seda Sayan, Cem Hakko, Burcu Esmersoy, Danla Biliç, Cemal Can Canseven, Emircan İğrek ve Selin Yağcıoğlu

EFSANELEŞEN KONSER SERİSİNDE YARIN SON GÜN!

Tarkan, konser serisine yoğun talep üzerine iki yeni tarih daha eklemişti. Megastar bu serinin son konseriyle yarın bir kez daha sahne alacak.

Projenin sahne tasarımını Can Besbelli üstlenirken, Tarkan’a sahnede eşlik eden orkestra; elektrik gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ile Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz ve vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ile Ozan Öztürk’ten oluşuyor; organizasyon süreci ise Hitt Prodüksiyon tarafından yürütülüyor.