Tarkan'ın mutlu heyecanı!  

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın mutlu heyecanı! İşte detaylar...

Tarkan'ın kızı Liya okula başladı.

 

Megastar, eşi Pınar Dilek'le kızlarını okula götürdü.


O anları Instagram'dan paylaşan Tarkan, "Kızımızın ilk okul günü bugün. Hem mutlu hem buruk hisler içindeyiz. Zaman çok hızlı geçiyor, çok çabuk büyüyorlar. Çocukların okul hayatları onlar için hiç kolay bir yolculuk değil. Anneler babalar olarak tüm sevgimiz, ilgimiz, sabrımız, anlayışımız ve elimizden geldiğince eğitimlerine desteğimizle yanlarında olmalıyız. Seni çok seviyoruz, hep yanındayız Liya’mız" diye yazdı.

 

 

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