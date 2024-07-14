Tarkan'dan duygusal mesaj! Çocukları olan ailelere mesaj!

Tarkan, kızı Liya'nın okula başlayacağını açıkladı.



Eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile karelerini paylaşan megastar, duygusal mesaj yazdı.



Tarkan, "Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liyacığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız. Sevgili Ebeveynler, çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin" dedi.