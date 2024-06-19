Tarkan'dan bir ilk

Tarkan, Amerika’dan Almanya’ya, Brezilya’dan Rusya’ya, Fransa’dan Arap dünyasına farklı ülkelerde dijital platformların ana sayfalarında ve çalma listelerinde yayınlandığı günden itibaren en kapsamlı şekilde yer edinen ilk Türk sanatçı olurken, Kuantum 51 ise Türkçe albüm olarak dünya müzik platformlarında bu derece etkin tanıtım alan ilk türkçe albüm oldu. Tarkan’ın Hitt Müzik etiketi ile yayınlanan 12 şarkılık yeni albümü “Kuantum 51”e tüm dünyadan tanıtım desteği geldi. Albümü ilk olarak Apple Music, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Lüksemburg’da ana sayfaya taşıdı. Apple Fransa ana sayfada ve World Music listesinde albüme yer verdi. Ayrıca Kuantum 51’in, 1 hafta boyunca Apple Fransa’ da önerilen çıkışlar bölümünde yer alacağı açıklandı. “Kuantum 51”in etkisi tüm dünyayı sararken, Apple Music Brezilya ve Amerika’da albümü ana sayfadan tanıttı.

4 günde tüm dünya “Kuantum51” dedi

Spotify globalde ilk kez Türkiye haricinde, Almanya, Amerika, Hollanda ve Meksika’da türkçe bir albüme ana sayfalarında yer verdi. Rusya’da Yandex The Big Names ve Worlwide Pop Hits listelerinde birinci sıraya ve MTS Music Pop ise, Premier listesinde Kuantum 51’i ilk sıraya taşıdı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin bir numaralı müzik platformu Anghami’de New Turkish Playlist’te kapakta Slovenya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan ve Litvanya, Letonya, Estonya ekipleri de albümü ’New Music’ alanlarında Tarkan ve yeni albümü yer aldı. Prodüktörlüğü Tarkan‘a ait olan taptaze albümünün söz ve müziği sanatçının yine kendisine ait çıkış parçası “Yo” bu yazın hitleri arasında yer almaya hazır. “Kuantum 51”de, megastar Tarkan’ın kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Aysel Gürel, Günay Çoban, Güler Özince, İskender Paydaş, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer ve Serkan İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor. “Kuantum 51”de yer alan şarkıların düzenlemeleri ise Ozan Çolakoğlu, Ateş Berker Öngören, İskender Paydaş, Murat MatthewErdem, Turaç Berkay Özer ve Mert Kemancı’ya ait.



Tarkan’dan bir ilk; Baştan sonra görüntülü bir albüm

Tarkan, uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı on birinci albümü “Kuantum 51” ile ilklere de imza atıyor. Albümdeki 12 şarkının her biri için Tarkan performanslarından oluşan visualiser’lar hazırlandı; böylece dinleyiciler albümü baştan sonra görüntülü olarak da deneyimleyebilecek.