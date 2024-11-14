Tarkan Avrupa yolcusu

Tarkan, geçtiğimiz yaza damga vuran “Kuantum 51” albümünün ardından şimdi de Avrupa’daki sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre’yi kapsayan turnesinde Megastar, “Kuantum 51” albümündeki en yeni şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazınan ikonikleşmiş hitlerini de, muhteşem sahne performansları eşliğinde seslendirecek.

En son 2019 yılında gerçekleştirdiği hafızalara kazınan turnenin ardından, megastar Tarkan şimdi yeniden Avrupa turnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Tarkan’ın Şahmeran Entertainment ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşecek Avrupa Turnesi kapsamında vereceği konserler Nisan ayında başlayıp yaz aylarına kadar devam edecek. Tarkan, konser serisi kapsamında 4 Nisan’da Rotterdam Ahoy’da, 12 Nisan’da Düsseldorf PSD Bank Dome’da, 19 Nisan’da Viyana Wiener Stadthalle’de, 26 Nisan’da Stuttgart Porsche Arena’da, 4 Mayıs’ta Hamburg Barclays Arena’da, 11 Mayıs’ta Londra O2 Arena’da, 28 Mayıs’ta Berlin Uber Arena’da, 30 Mayıs’ta Münih Olympiahalle’de ve 1 Haziran’da Zürih Hallenstadion’da sahne alacak.

Megastar Tarkan, 4 Nisan 2025’te Rotterdam’da başlayacağı ve 1 Haziran 2025’te Zürih’te sonlandıracağı Avrupa Turnesi’nde, yeni pop albümü “Kuantum 51”de yer alan şarkılarının yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.

Tarkan Avrupa Turnesi bilet satışları 14 Kasım itibarıyla başladı.