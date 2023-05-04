Tan'ın başı dolandırıcılarla dertte!

Tan, kendisini Tan gibi tanıtan dolandırıcıyla başı dertte. Dolandırıcı kendisini Tan gibi tanıtıp, müzisyenin arkadaşlarından isteklerde bulunmaya devam ediyor.



Şarkıcı, Twitter'dan açıklama yaptı. Tan, "Kendisini Tan olarak tanıtarak insanları işleten sapık hala Whatsapp profiline bir fotoğraf koyup herkesi kandırmaya devam ediyor! Güzellik merkezlerini arayarak randevu alıyor, yahu ben ne alaka!? Hadi geleceğim diyelim, gelmek için sizi neden gece 3’te arayım, ne işim olabilir ki? Uyku güzelliği mi?! Markalardan ürünler isteniyor falan! Ben ne zaman ürün istedim ki? Hiç yapmadığım işler! Sanatçı arkadaşlarımı arayıp saatlerce konuşup düetler, besteler yapılıyor!

Mekanlarla konuşulup anlaşma yapılıyor. Yıllardır bar, gece kulübü ve performans hall sahnelerine çıkmadığımızı biliyorlar ona rağmen inanıyorlar! Çeşme’de adamın biri telefonla arayıp Tan’dan şampanya diyor ve masalara şampanya yollatıyor! Yahu hiç yapmadığım işler bunlar... Neden kandırılmaya bu kadar müsait bir toplumuz? Mağdurlara açıklama yapmaktan yorulduk.

Avukatım ve ben sapıklarla uğraşmaktan yorulduk. Ahdım var artık acımak yok. Bana çektiren tüm sapıkları cezalarını çekerken de ben ziyaret edeceğim, inşallah!" dedi.



Tan, basın açıklaması da yaptı. Şarkıcı, "Tan Taşçı'nın adını kullanarak türlü kanallarla özellikle müzik sektöründe farklı alanlarda çalışan insanlara ulaşarak Taşçı ile uzaktan yakından ilgisi olmayan isteklerde bulunan şahıs hakkında avukatımız aracılığı ile adli süreç başlatılmıştır. Tan Taşçı sosyal medya kanalları aracılığı ile ekteki açıklamayı yapmıştır. Bu şekilde gelen mesaj / telefonların dikkate alınmamasını önemle arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.