Tan hayranlarına seslendi

Ülkesinden beslenen bir sanatçı olarak yaşanan acıların unutulmaması adına toplumsal olaylara ve doğaya karşı hassasiyeti ile gündeme gelen Tan Taşçı, doğal hayatı korumak için “av” konusuna dikkat çekiyor.

Vegan Derneği Türkiye ile birlikte bu konuda change.org üzerinden bir de imza kampanyasına destek olan Taşçı, proje için özel olarak yorumladığı “Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar” ile ağıt yakıyor. Daha önce de “Zor İşimiz Zor” ve “Tutunamıyorum” teklileri ile ülkemizin son dönemde yaşadığı çaresizlikleri anlatan Taşçı, duygularını şarkıları ile paylaşıyor. Söz ve bestesi Cemal Cankat’a, düzenlemesi Tan Taşçı’ya ait olan “Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar” TCTVL ve Vegan Derneği Türkiye işbirliği ile tüm dijital platformlarda yayında. Şarkıdan elde edilen gelirler Vegan Derneği Türkiye aracılığıyla kampanyaya bağışlanacaktır.

Bir imzanızı alabilir miyiz?

Bildiğiniz üzere ülkemizde, bizlerle aynı topraklarda yaşayan ceylan, geyik, keçi gibi birçok yabani hayvan ihale yoluyla ücret karşılığı avlanmakta. Bu durum hem bu canlıların yaşamlarını ve soylarını yok ediyor, hem de telafi edilmez birçok kalıcı hasara neden olarak ekosistemin bütününe zarar veriyor. Bu acıya ve suça ortak olamayız! Her yıl Vegan Derneği Türkiye ile birlikte birçok STK hukuk yoluyla yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği ile ilgili mücadelelerine devam etmekte. Bu mücadelelerine bir katkıda bulunmak, ses olmak ve her canlının yaşam hakkını savunmamız gerektiğini vurgulamak adına söz ve müziği merhum Cemil Cankat’a ait, “Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar” türküsünü yeniden yorumladım. Bu kampanyaya destek olmak için bir imzanızı alabilir miyiz?