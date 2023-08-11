Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasını eleştiren Berna Laçin'den yeni bir açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına üst kademe atamalar yapıldı. Bu kapsamda oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görevlendirildi.



Berna Laçin, Teitter'dan, "Yok yok değildir ya değildir, gece gece bir hata vardır, yatarız kalkarız uyanırız düzelir di mi?

Ben bir soda içeyim" diyerek, tepki göstermişti.



Laçin daha sonra uzun bir tweet atarak, tepkisini madde madde dile getirdi:

İşte o tweet:



1- Tamer Karadağlı, muhabbetimin çok eski yıllara dayalı olduğu, yaptığı dizisi de televizyonda başarı kazanmış biridir, kişisel olarak kendisine bir söz etmişliğim olmamıştır. Konu bundan çok ötedir. Yalan haberlere itibar etmeyiniz.

2- Cumhurbaşkanı kim olursa olsun sanat kurumuna atama yapması uygun değildir. En doğrusu, sanatçılar kendilerini yönetecek olanı kendi seçmelidir. Hele ki Sn. Erdoğan gibi tiyatro sanatını sevmediğini farkettiğimiz ve görsel sanatlarla en ufak ilgisi olmayan bir kişi, tiyatro sanatı ile ilgili bilgi sahibi de olmadığı için karar verici olmamalıdır.

3- Muhakkak tiyatro sanatına hizmet vermiş ve bunu ömür boyu meslek edinmiş biri görevde olmalıdır.

4- Devlet Tiyatroları çok büyük, kendi iç dinamiği çok katmanlı bir kurumdur. Kendi bünyesinden, içeriyi yakından tanıyan bir sanatçı görevde olmalıdır. Örneği kendimden vereyim; ben 30 yılı aşkın süredir tiyatromuza hizmet eden, büyük ustalarla sahnede pişmiş, büyük kurumlarda ve özel tiyatrolarda çalışmış, eğer bir kriter olacaksa tiyatrodaki bütün ödülleri de almış biriyim. Ama beni atasalar da bu doğru olmaz! Devlet tiyatrosunun içini ancak, tek tek sanatçıları bilen, Devlet Tiyatroları'na emek vermiş biri bilebilir. Devlet Tiyatroları kıymetlimizdir, bundan sonra söz Devlet Tiyatroları kadrosundakilerdedir. Saygılarımla...