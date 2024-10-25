'Takıntılar'ın fragmanı İzleyiciyle buluştu

Takıntılar; her biri farklı takıntılarla boğuşan karakterlerin hayatına odaklanırken, bu absürt durumların ortaya çıkardığı komik anları ustaca işliyor ve sinemaseverlere mizah dolu anlar sunmayı hedefliyor.

Obsesif Takıntılarla Dolu Eğlenceli Bir Serüven:



Usta oyuncu Zafer Algöz ve başarılı oyuncular Seda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, Bora Akkaş, Çiçek Dilligil ve Özge Özberk’i, kadrosunda buluşturan film “Takıntılar“ yılın en merak edilen filmleri arasında. Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı, Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanan “Takıntılar”ın yönetmen koltuğunda Yunus Nihat Özcan, senaryo uyarlamasını Ferhat Ergün üstleniyor. Bu uluslararası yapımın yapımcıları, Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri.



Filmin konusu ise şöyle: Obsesif kompulsif bozukluklarından ötürü içlerine kapanmış altı kişi, dünyaca ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal’dan tam bir yıl öncesinden randevu alırlar. Hepsinin beklentileri yüksektir, tedavileri konusunda çok umutludurlar.

Çizgilere basamayan, simetri ve düzen takıntılı Efe; hayatında her şeyi defalarca kontrol etmekten kendini alamayan ve batıl inançlardan kaynaklı sayısız takıntısı olan Kumru; adeta nefes alan bir hesap makinesi gibi yaşayan, hesap yapmadan bir saniye bile duramayan Birol; tahammülleri zorlayacak kadar temizlik takıntısı olan Işıl; ağzından çıkan her sözü tekrarlama takıntılı Defne ve özünde bir İstanbul beyefendisi olan ama yakalandığı Tourette sendromu yüzünden tiklerine hakim olamayan ve durmadan küfreden Hikmet …

Her nedense bu altı kişinin randevuları çakışmıştır. Efsane doktor ise ortalarda yoktur. Birbirini tanımayan her biri farklı takıntılardan muzdarip altı kişi terapi merkezinde doktoru beklemeye başlar.

Bu olağanüstü eğlenceli bekleyişe tanıklık etmeye hazır mısınız ?