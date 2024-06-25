Taha Ulukaya ‘Layn’ ile tüm dijital platformlarda

Tüm digital platformlarda dinleyicilerle buluşan şarkının klibi de YouTube'da yayınlandı. 'Hile' adlı bilim kurgu web dizi serisi ile katıldığı uluslararası yarışmalardan ödüller alan, 'Filmler ve Filimler' YouTube kanalında her yıl bir müzik klibi ile izleyicisi ile buluşan Taha Ulukaya’nın ilk teklisi olan ‘Layn’, sevdiği kadına yazılmış bir şarkı.

Videolarında olduğu gibi müziğinde de mizah öğeleri barından Taha Ulukaya, imza attığı şarkılarda kendisi eğlenirken insanların da eğlenmesini hedefliyor.

‘Layn’ isimli parçanın sözleri Taha Ulukaya'ya ait, müziği ise Seçkin Türk tarafından yapıldı. Mix & Mastering Kadim Tekin tarafından gerçekleştirilirken, parçanın klibi sektörün önde gelen platolarından Be Movie Studio’da çekildi.