Tag Heuer yeni modellerini tanıttı

Lüks saatçilik mirasını inovatif tekniklerle buluşturarak geçmişi ve geleceği kucaklayan TAG Heuer, her yıl birbirinden özel saatlerin tanıtıldığı geleneksel Watches & Wonders fuarında dört yeni modelini dünyanın dört bir yanından katılımcıların beğenisine sundu. Şık tasarımları ve ayrıcalıklı özellikleriyle dikkat çeken Monaco Split-Seconds Chronograph, Carrera Cronograph, Carrera Date ve Carrera Cronograph Skipper’ı daha yakından tanımaya hazır mısınız?

Avangart yüksek saatçilik dünyasının yeni üyesi, TAG Heuer’in ikj mekanik “Rattrapante” kol saati ile tanışın: TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph.

Rafine yapısıyla TAG Heuer Monaco kodlarının zirvesine ulaşan bu başyapıt, 5 ayar titanium ve hem bezeli hem de kasa arkasını tüm görkemiyle süsleyen cilalı safir kristaller gibi hafif materyalleri barındırıyor. TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph’ın kalbinde, henüz lanse edilmiş TH81-00 kalibre yatıyor. Saatin “Rattrapante” mekanizması; sıradan bir kronografın ötesine geçerek, iki ayrı zaman aralığını senkronik biçimde ölçümlemeye olanak tanıyor. Cilalanmış konik safir kristalle taçlandırılan mekanizma, benzersiz bir parlaklığı da beraberinde getiriyor. Saat; şasesi 30 saatlik kusursuz bir el işçiliği gerektiren damalı desen bitişiyle zenginleştirilmiş eşsiz bir yapıya sahip. İkonik kare formuyla göz dolduran TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph’ın “Racing Red” ve “Original Blue” olarak isimlendirilmiş kırmızı ve mavi renk seçenekleri bulunuyor.

İsviçreli lüks saat üreticisi TAG Heuer, mirasının ayrılmaz bir parçası olan Carrera koleksiyonuna yeniliklerinin ön saflarında yer vermeyi sürdürüyor. Zengin zanaatkarlık mirası ve modernliği ustaca bir araya getiren TAG Heuer Carrera Chronograph, inovatif tasarımı ve TAG bünyesinde yaratılmış kronograf mekanizması TH20-00 ile lüks saatçiliğe bambaşka bir boyut kazandırıyor. Çift yönlü kurma sistemi ve kalkan formlu yeni rotoruyla mekanizma, 80 saatlik bir güç rezervi sunuyor.

Tag Heuer Carrera Date koleksiyonu, rafine şıklığın üç yeni hikayesiyle zenginleşiyor: Copper yorumunun büyüleyici sıcaklığı, beyaz Mother-of-Pearl tonlarının uyumu ve Precious Mother-of-Pearl modelindeki pırlantaların göz alıcı cazibesi. 18 ayar pembe altın, sedef ve pırlanta gibi değerli materyallerin kullanıldığı 36 mm’lik saatlerin her biri, zamansız zarafete bir övgü niteliği taşıyor. Temiz fırçalanmış ve cilalanmış çelik kasası, safir ve çelik arka kasası ve H formlu çelik bileziğiyle öne çıkan Date tasarımlarının Caliber 7 otomatik mekanizması, 56 saatlik güç rezervi sağlıyor.

TAG Heuer Carrera’nın zamansız şıklığına denizcilik dokunuşu yapan yeni pembe altın Skipper ile rotanızı belirlemenin tam sırası! Lüks saat üreticisinin benzersiz yelkenli mirasını kutlayan 39mm’lik şaheser, sizi lüks bir deniz yolculuğuna davet ediyor. 18 ayar pembe altınla tasarlanmış saat, koleksiyonerler ve yelken tutkunları için resmen modern bir hazine! Açık denizleri simgelercesine dairesel bir biçimde fırçalanmış mavi kadranı; “regatta” (yat yarışı) geri sayım göstergesi üzerinde yeşil, turuncu ve cesur camgöbeği rengini harmanlıyor. TAG bünyesinde üretilip, temiz fırçalanmış ve cilalanmış 18 ayar altın kasaya yerleştirilen TH20-06 kronograf mekanizması, yat yarışları için özel olarak hayata geçirildi. 18 ayar pembe altın tokası saate şık bir dokunuş katarken, yüksek kaliteli mavi kayışı ise direnç ve maceraperestlikle özdeşleşmiş yelkencilik ruhunu yansıtıyor. Çelik versiyonu da bulunan Carrera Cronograph Skipper, suya karşı 100 metreye kadar dayanıklılık sağlıyor.