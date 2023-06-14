Survivor'un şampiyonu belli oldu

'Survivor 2023'te; Yusuf Yıldız, Nefise Karatay, Ertuğ Onur Yaşlıoğlu ve Özgür Tetik arasından büyük finale giden yarışmacılar olmuştu. Bu yıl 'Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler' formatı ile izleyici karşısına çıkan Survivor 2023, heyecan dolu anlara sahne oldu.



Final koltuğuna oturmaya Özgür ile Nefise hak kazandı.

Final koltuğuna oturan Özgür ile Nefise ikilisinden en çok SMS oyunu alan Nefise, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu.