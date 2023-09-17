Survivor Nagihan rakiplerine meydan okudu! “Hepsini çiğ çiğ yiyeceğim”

Saçlarını boyatıp bakım yaptıran Karadere’nin işlemleri bittikten sonra bahçede San Kuaförün sahibi Yusuf Yalmancı elleriyle besledi.

6 ıslak hamburger 4 dilli kaşarlı tost yiyen ünlü sporcu, “Hem güzelliğimi, hem antrenmanımı hem de beslenmemi ihmal etmiyorum. Yusuf Bey de spordan çıktığımı bildiği için hemen takviye yaptı” dedi. Ünlü sporcunun aşırı derecede yemesini görenler ‘adada aç kalacağı günlerin acısını çıkarıyor galiba’ yorumunda bulundu.

San Kuaför’ün 25 Kasım’da çekişle müşterilerinden birine vereceği uçağın kendisine çıkmasını çok istediğini belirten Karadere, “Uçak benim olursa Dominik’e uçakla gitmek çok istiyorum. En iyi sürümümle gidiyorum. Söke söke ihtişamlı kupamı alır, uçağıma koyup öyle dönerim. Acun’un jeti varsa benim de uçağım neden olmasın. Acun Beyle birbirimize meydan okuduk. Acun Bey altta kalmaz ama bende altta kalmam. Acun Beyle rekabeti uçak konusunda da göstereceğiz. Çok heyecanlı bir sezon bekliyor” dedi.

NİRVANA’DA BIRAKACAĞIM

Survivor’daki rakiplerine gözdağı veren ünlü sporcu, “Ya herro ya merro. Korksun herkes benden. Hepsini çiğ çiğ yiyeceğim. Islak hamburgeri nasıl yiyorsam onları da yiyeceğim. Tek korkum kendim. Rakiplerimin hepsi güçlü olacak ama benimde elim armut toplamıyor. Çok güçlü, çok çetin bir sezon olacak. Hiç şüphe yok, reyting rekorları kırılacak. İnsanların hafızasında “Zeyna Nagihan” olarak kalmak istiyorum. Sporculuktaki kariyerimin üzerine çıkıp Nirvana’da bırakacağım. Benim için jübile senesi. Vurdulu, kırdılı bayağı heyecan dolu olacak. Şiddette karşıyız ama bu tatlı bir heyecan. İnsanları koltuklarından zıplatacağız, televizyon kırdıracağız. Bana yakışır bir şekilde Dominik’e gidip güzel bir şekilde dönmek istiyorum” diyerek sert açıklamalarda bulundu.

NEFİSE BENİ İDOL OLARAK GÖRÜYOR

Survivor'ın son şampiyonu Nefise Karatay’ın “Nagihan ablayla yarışmak çok istiyorum sözlerini değerlendiren ünlü sporcu, “Nefise beni idol olarak görüyor. Şampiyon birinin beni idol olarak görmesi, benimle yarışması benim açımdan da gurur verici bir tablo. İnşallah hakkını vereceğim” diye konuştu.

SURVİVOR HAYATIMI BAŞTAN YARATTI!

Survivor’un hayatında çok büyük önem taşıdığını açıklayan Karadere, şöyle konuştu:

“Survivor bensiz ben Suvivor’sız yapamıyorum. Hayatın hiçbir keyfi olmuyor. Survivor hayatımı tamamıyla baştan yarattı. Dünyanın her yerinden sevgi seli akıyor. Herkesin ailesinin bir parçası olmuşum. Sağlık sorunlarım olduğunda bir dünya doktor seferber oldu. Sevenlerim geçenlerde New York Times ’ta benim için reklam yaptırmış. Çok mutluluk verici bir durum. Para, pul kazanıyoruz işimiz gücümüz başarımız güzel ama oranın ıstırabını, heyecanını hem yaşayıp hem de yaşatıyoruz. İnsanlar bize inanılmaz derecede bağlanmış.”