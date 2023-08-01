Süreyya Yalçın Bodrum'da öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu!

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Süreyya Yalçın-Ozan Baran çiftine, Bodrum esnafı bayılıyor. Gittikleri mekanı ihya eden çift için Türkbükü'nde müdavimi oldukları mekan ilginç bir uygulama yapıyor. Tıpkı statlardaki kombine sistemi gibi ikiliye en güzel masa ayrıldı. O masaya, başka hiçbir müşteri oturtulmuyor. Sosyetik milyarder için aynı mekanda başka bir jest daha yapılıyor. Serdar Ortaç'ın 'Süreyya' isimli şarkısı sosyetik milyarder mekana girdiği an çalınıyor. Yalçın bu jeste bayılıyor. Serdar Ortaç, iki yıl önce Ozan Baran'ın isteği üzerine 'Süreyya' isimli şarkıyı yapmıştı.



Süreyya Yalçın için masayı her gün boş tutmanın maliyeti epey yüksek. Çünkü masanın günlük getirisi yaklaşık 15 bin lira. İşletmeciye üç aylık maliyeti ise 1 milyon 350 bin lira.