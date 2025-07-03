Sünnette büyük risk: Yanlış uygulamalar geri döndürülemez hasarlara yol açıyor

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte sünnet sezonu da açıldı. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, sünnetin doğru zamanda ve uzman kişiler tarafından yapılmasının önemine dikkat çekerek aileleri uyardı.

Doç. Dr. Akif Diri, yapılan bilimsel çalışmaların doğumdan itibaren ilk 1 yıl içinde gerçekleştirilen sünnetin, çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu geçirme riskini 10 kat azalttığını belirtti. Ayrıca erken dönemde yapılan sünnetlerde sünnet derisi iltihaplarının da azaldığını söyledi.

“Sünnet, dini ve kültürel sebeplerle yaklaşık 15 bin yıldır uygulanan bir operasyon. Doğru zamanda ve doğru şekilde yapıldığında, çocukları penis kanseri, üriner sistem enfeksiyonu gibi birçok hastalıktan koruyor” diyen Dr. Diri, sünnette en uygun yaş aralığının doğum sonrası ilk yıl olduğunu vurguladı.

“Eğer bu dönemde sünnet yapılamadıysa ve tıbbi bir engel yoksa, 2-7 yaş arası dönem çocuklar için uygun değildir. Bu yaş aralığı, ‘fallik dönem’ olarak adlandırılır ve çocukların cinsel organlarını keşfettiği psikolojik bir süreçtir. Bu dönemde yapılan sünnetin çocuk üzerindeki olumsuz psikolojik etkileri daha fazla olabilir. Bu nedenle sünnet 7 yaş sonrasına ertelenmelidir” dedi.

Sünnet Operasyonunda Uzmanlık ve Steril Koşullar Şart

Doç. Dr. Akif Diri, sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu ve cerrahi prensiplere hakim olmayan kişilerce yapılmasının; estetik sorunlar, idrar yolu yaralanmaları, kanama ve enfeksiyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle sünnetin mutlaka uzman hekimler tarafından, steril koşullarda gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sünnet için ideal bir mevsim olmadığını, ancak ailelerin genellikle okulların tatil olduğu dönemlerde ya da yaz aylarında tercih ettiklerini söyledi. Ayrıca, işlem sonrası ailelerin dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Kanama varsa mutlaka hekime başvurulmalı.

Steril koşullara dikkat edilmeli, enfeksiyon gelişmemesi için hijyen sağlanmalı.

Gerekirse topikal antibiyotiklerle pansuman yapılmalı.

İşlem sonrası ilk gün çocuğun yatak istirahati yapması faydalıdır.

Hastanede Kalış Süresi ve Kimlere Sünnet Yapılmaz?

Sünnet genellikle hastanede yatış gerektirmeyen bir işlemdir. Lokal anesteziyle yapılan sünnetten sonra bebek ve çocuklar evlerine dönebilir. Ancak sedasyon veya genel anestezi uygulandıysa, 2-3 saat ile yarım gün arasında hastanede takip gerekebilir.

Sünnet yapılamayan durumlar ise şöyle sıralandı:

Ciddi kalp ve akciğer hastalıkları ya da kanama problemi olan çocuklar,

İdrar deliğinin normal yerinde olmaması gibi penis anomalileri,

Erken doğan bebekler,

Yağ dokusuna gömülü veya saklı penis varlığı,

Testisler etrafında çift taraflı sıvı toplanması ve konjenital penil ödem durumları.

Bu durumlarda sünnet işlemi ertelenmeli ve gerekli planlı cerrahiler yapılmalıdır.

Hatalı Sünnet, Düzeltilemeyen Sonuçlar Doğurabilir

Doç. Dr. Akif Diri, sünnet sonrası estetik hataların ameliyatla düzeltilebildiğini ancak penis başı ve idrar yolu yaralanmalarının telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açtığını belirtti. Bu nedenle, sünnetin mutlaka uzman kişilerce yapılması gerektiğini vurguladı.

Özetle Sünnette Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yenidoğan döneminde (ilk 4 hafta) sünnet yapılmasında sakınca yoktur; doku iyileşmesi hızlıdır ve psikolojik etkiler en azdır.

İlk 1 yıl içinde sünnet, idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır ve iltihaplanmayı önler.

2-7 yaş arası dönem, çocuklarda psikolojik olumsuz etkiler nedeniyle uygun değildir.

Tıbbi engel yoksa sünnet 7 yaş sonrasına ertelenebilir.

Steril olmayan ortamlarda yapılan sünnetlerde enfeksiyon riski yüksektir.

Düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde sünnet ertelenmelidir.

Kanama eğilimi ve penis anomalisi olan bebeklerde sünnet yapılmamalıdır.

Solunum veya kalp problemleri olan bebekler sünnet için uygun değildir.

İşlem sonrası kanama, enfeksiyon ve huzursuzluk durumunda hekime başvurulmalıdır.

Sünnet genellikle hastanede yatış gerektirmeyen, lokal anesteziyle yapılan bir işlemdir.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ailelerin sünnet hazırlıklarını doğru bilgiler ışığında yapmaları, çocukların sağlığı ve psikolojisi açısından son derece önemlidir.