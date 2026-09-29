Sümeyye Aydoğan'dan spor açıklaması

Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, spora gitti.

Aydoğan, "Her boşluğumda spor yapıyorum. Sporum bir saat sürüyor. Her hafta 3-4 gün yapmaya çalışıyorum. Evimde de yaptığım zamanlar oluyor ağırlıklarla çalışmak verimli olduğu için çoğu zaman salona gelmeye çalışıyorum" dedi.

Reklam anlaşmasından sonra pahalı spor otomobil aldığı iddialarına oyuncu, "Öyle bir şey yok. Beni herhangi bir yerden yere götüren ihtiyaçlarımı karşılayan aracım var. Öyle isteğim yok" ifadelerini kullandı.