Sümer Ezgü’den korkutan haber! İki aracı birden devrildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile çekme karavan devrildi. Ezgü ve ailesi kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, sanatçı Ezgü'nün kullandığı otomobil, Yazır mevkisindeki rampada kuvvetli rüzgarın da etkisiyle refüje çarptı. Savrulan otomobil ve ona bağlı çekme karavan yola devrildi.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Sanatçı Ezgü, eşi ve iki çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Ezgü, kazanın ardından, aracına bağlı karavanla seyahat ederken kaza geçirdiklerini söyledi.

Şiddetli rüzgarın etkisi ile kontrolü kaybettiğini ifade eden Ezgü, "Oğlum Berlin'de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü." diye konuştu.