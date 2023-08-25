Şükrü Özyıldız: Kendimi çok yakışıklı bulmuyorum

Oyunculuk kariyerinden önce denizcilik fakültesine gittiğini anlatan oyuncu “Okula gittiğimde hayalimdekiyle alakası olmadığını gördüm. Bambaşka bir dünya, askeri nizam falan... 1 sene okudum, ardından tüydüm. Daha sonrasında olayların buraya varacağını tahmin etmezdim ama hayal edebildiğin kadar gerçeksindir. Hayaller yavaş yavaş yol içinde gelişti” dedi.

Fiziksel olarak değişebileceği rollerde yer almayı istediğini belirten Özyıldız “Bambaşka yüzümü göstereceğim farklı roller istiyorum. Kendimi gerçekten çok yakışıklı bulmuyorum. Gün içinde çok aynaya bakan biri değilim, aynaya bakmayı da çok sevmiyorum” diye devam etti.

Konu aşka gelince ilişkilerde çekingen olduğundan da bahsetti ve şöyle devam etti: “Aşkta taktiklerin yapıldığını görüyorum ama bunlara inanmıyorum. Benimkisi taktik demek değil ama ben gerçekten ilk mesajı atamam. Karşı tarafı rahatsız etmekten çekinirim.”

Ünlü isimlerin hayatlarını ve daha önce kimseye anlatmadıklarını paylaşan ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ her cuma saat 14.00’te yeni bölümüyle Hürriyet YouTube hesabında yayında.