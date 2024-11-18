Şükran Ovalı aynı dizide rol aldığı eşi Caner Erkin'in oyunculuğu hakkında konuştu!

Şükran Ovalı, futbol dünyasının yıldızı Caner Erkin ve kızları Mihran Ela ile birlikte Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Ailece keyifli bir alışveriş turuna çıkan Erkin Ailesi, Beymen mağazasından çıkarken görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde konuk oyuncu olan Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’dan tam not aldı! Ovalı, eşinin performansını şu sözlerle değerlendirdi: "Caner çok heyecanlıydı ama rolünün hakkını verdi. Çok iyi bir futbolcu ama sette de harikalar yarattı. Bu proje bizim için unutulmaz bir anı oldu."



Setteki uyumları ve ekranlara taşıdıkları sıcaklık, hayranlarının büyük beğenisini kazanan Erkin çifti, Vadistanbul’daki alışveriş turundan sonra evlerinin yolunu tuttular.