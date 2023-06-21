Su Soley'den küfürlü rap tepkisi

Sahneye kendi tasarımı olan sarı püsküllü süper mini bir kıyafetle çıkan Soley, tamamı yabancı şarkılardan oluşan özel repertuarı ile konuklarına müzik dolu unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

KÜFÜRLÜ RAP KÜLTÜREL BİR EROZYON

Su Soley, bir muhabirin, ''Küfür ve argo içeren rap müzik örnekleri çoğu zaman liste başı olup dilden dile dolaşabiliyor. Sizce bu bir kültür erozyonu mu?'' sorusuna ise ''Bir kaçını ayrı tutmakla birlikte birçoğunun öyle olduğunu düşünüyorum. Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız önce onun kültürünü yok edeceksiniz. Maalesef bu kültürel erozyona şahitlik ediyor, kaygıyla ve üzülerek takip ediyoruz...'' sözleriyle yanıt verdi.