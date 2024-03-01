Su Burcu Yazgı Çoşkun'un AVM tarzı

Su Burcu Yazgı Çoşkun'un AVM tarzı... İşte detaylar...

Su Burcu Yazgı Çoşkun, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan genç oyuncu, "Alışveriş yapmaya geldim, bu sıralar sadece tatil yapıp dinleniyorum" açıklamasında bulundu.

 

Spor AVM tarzı ile sevenlerinin ilgisini çeken oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla alışveriş boyunca hatıra fotoğrafı çektirdi. Sempatik ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra AVM’den ayrıldı.

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