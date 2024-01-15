Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden su böreğine Özsüt dokunuşu yapan marka, yeni ürünü Cheddarlı Peynirli Su Böreği ile lezzeti ikiye katlıyor. Özsüt’ün maharetli ustaları tarafından özenle hazırlanan Cheddarlı Peynirli Su Böreği; incecik, kat kat açılan yufkası, cheddarlı yumuşacık peynirli enfes tadı ve mis gibi tereyağı ile her ısırıkta adeta büyülüyor.

Gelenekseli yenilikçi bakış açısıyla yeniden yorumlayan Özsüt, imza lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden su böreğini cheddarlı yumuşacık peynir ile bambaşka bir lezzete büründüren marka, damaklarda unutulmaz bir tat bırakmaya hazırlanıyor.

Özsüt’ün kendi özel su böreği hattında üretilen ve maharetli ustaları tarafından incecik, kat kat açılan Cheddarlı Peynirli Su Böreği, cheddar ve kaşar peynirinin buluşmasıyla iki kat lezzetli hale geliyor. En kaliteli malzemelerle özenle hazırlanan börek, gerçek tereyağının aromasını her ısırıkta hissettiriyor. Enfes tadı, iştah açan görüntüsü ve mis gibi tereyağı kokusuyla adeta büyüleyen bu benzersiz lezzeti denemek için Özsüt’lere uğramayı unutmayın!

Özsüt hakkında:

Türkiye’nin dört bir köşesine günlük pasta ve dağıtımı yapan STP Gıda bünyesinde yer alan Özsüt’ün, 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda başlattığı tatlı serüveni bugün 45 ilde 150’ye yakın mağazası, beş bine yakın çalışanı ve on binlerce misafiriyle sürüyor. İzmir, Kemalpaşa’daki 10.000 m2 alana sahip fabrikasında üretim yapan ve Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerine ürün tedariği sağlayan STP Gıda’nın en köklü markalarından olan Özsüt, 1996 yılından bu yana bayilik sistemiyle faaliyetlerini büyütüyor. Özsüt’ün en iyi malzemelerle hazırlanmış geleneksel tatları, ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda Türkiye dışında da yatırımlarına devam eden marka, Azerbaycan’da bulunan 7 şubesiyle yurt dışındaki lezzet tutkunlarına da ulaşıyor. Özsüt’ün ürün gamı içerisinde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler yer alıyor