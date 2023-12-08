Sponsorlar gitti şatafatlı düğünler bitti

Erol Yıldırım, Covid-19 salgını ve küresel alanda yaşanan ekonomik krizlerin, evlilik hayali kuran çiftlerin düğün tercihini değiştirdiğini söyledi. Yıldırım, ayrıca ünlü isimlerin şatafatlı düğünlere son verme nedenini sponsorlukların geri çekilmesine bağladı.

2024’te düğünler sadelikten yana olacak

Türkiye'nin en önemli organizasyon firmalarından “Erol Yıldırım Luxury Events” in kurucusu Erol Yıldırım, değişen dünya ile birlikte hayatımıza giren yeni düğün trendlerini anlattı. Mert-İdil Fırat, Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan, Yeliz Yeşilmen, İpek Tanrıyar gibi birçok ünlü ismin düğün organizasyonunda imzası olan Erol Yıldırım, 2024 yılında gösterişli düğünlerin yerini sade düğünlerin alacağını ifade etti. Yıldırım, “Renkli düğünler, davetler yerini daha çok soft renkler ve sadeliğe bırakacak. Düğünlerde ithal canlı çiçekler yerine yerli mevsim çiçekleri kullanılmaya başlandı. Covid-19 sonrası yapılan tüm düğün ve davetlerde daha çok açık alana sahip veya kır konseptli mekanlar tercih edilmekte. Burada evlilik hazırlığı yapan çiftlere tavsiyem, eğer açık alanda düğün yapacaklarsa o mekânın muhakkak kapalı alanı olmasına dikkat etsinler. Çünkü hava muhalefetini göz önünde bulundurmak gerekiyor.” diye konuştu.

Sponsorlar düğünlerden elini çekti

Erol Yıldırım, ünlü isimlerin basından alışkın olduğunuz görkemli düğünlerden uzak durduğunu söyledi. Bunun altında yatan nedenin, son yıllarda sponsorlukların geri çekilmesi olduğunu açıklayan Erol Yıldırım, “Birçok mekân ve organizasyon firması eskisi gibi ünlü isimlerin düğününe sponsor olmuyor. Nedeni ise ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik kriz. Bu sebepten dolayı ünlü isimler eskisi gibi şatafatlı düğünler yerine, daha sade ve mütevazi düğünler yapıyor. Sponsorluklar bitince şatafatlı ve gösterişli organizasyonlarda neredeyse bitti diyebiliriz” dedi.

Altın fiyatları düğünlere ilgiyi azalttı

Yıldırım, Covid-19 salgını ve küresel alanda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan altın fiyatlarının düğünlere olan ilgiyi azalttığını söyledi: “Özellikle Covid öncesi düğüne katılan davetli sayıları 600-700 civarındaydı. 2023 yılında bu sayı 250-300 bandına geriledi. Nedeni gerek Covid-19 etkisi, gerek ekonomik kriz ve en önemlisi altın fiyatlarının çok fazla yükselmesi. Daha önceki yıllarda çifte takılan takılar hemen hemen tüm düğün masrafları karşılıyor ve kenara biraz altın kalıyordu. Ne yazık ki son yıllarda takılarla masrafların neredeyse 3/1’i bile karşılanmıyor. 2024 yılında evlenecek çiftlere tavsiyem 2023 yılı bitmeden büyük kalem olarak gördüğümüz mekân, gelinlik, ev eşyaları ve organizasyonla ilgili tüm detayları halletmeleri. Bu dönemlerde birçok firma ortalama %20-40 oranlarda indirim kampanyaları yapmakta.”