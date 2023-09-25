''Soyunarak para kazandım'' itirafı sonrası Ece Gürsel'den iddialı açıklama

İzfaş ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği’nin birlikte düzenlediği Wedding Fashion Show muhteşem defilelere sahne oldu… Defilede özel hazırmış 250 parçalık koleksiyonda birbirinden şık dantellerin, kumaşların ve taşların kullandığı moda şöleni büyük alkış aldı.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı Erdoğan Kulu yaptığı açıklamada, “Gelinlik ve abiye piyasasına hareketlilik getirmenin tüm yönetim kuruluyla birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı sayın Tunç Soyer’e ve İZFAŞ ailesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 2024 Mart ayında bu güzel moda organizasyonunu tekrar gerçekleştireceğiz. Projeyi organize eden Serkan Duman ve Gökhan Duman’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Koreograf Serkan Duman ve Gökhan Duman farklı sahne şovlarıyla İzmirli modaseverlere görsel bir şölen izletti.

BAŞ MANKEN ECE GÜRSEL’DEN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Mimar Kemalettin’deki defilelerin baş mankeni olan Ece Gürsel, “Dünyaya bir daha gelsem yine model olmayı isterdim. Gençliğim ve yetişkinliğim podyumda geçti. Hayatımı modellikle kazandım ve hala podyumdayım. Her şeyi modelliğe borçluyum” dedi.

Ece Gürsel, “Soyunarak para kazandım” açıklamasına da açıklık getirerek, “Bir dönem popülerlik dergilere poz vermekten geçerdi. O dönemi yaşadım. Şimdi sosyal medyada poz vermek moda… Açık poz vermek bitmedi, şekil değiştirdi” dedi.