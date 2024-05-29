Sosyetik arkadaşların arasına kara kedi girdi! İşte sebebi...

Sosyetik arkadaşların arasına kara kedi girdi! İşte sebebi.. İşte detaylar...

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Şen ile Ebru Ceylan'ın, arası açıldı.


Sosyetik kulislerde iki yakın arkadaşın, kavgalı olduğu konuşuluyor.

 

İki aydır küs oldukları merak konusu olurken, her iki eski dost bu konu hakkında, ser verip sır vermiyor. Yakın dostları Eda Kosif, İpek Varol ve Doğal Mesudiyeli barışmaları için büyük çaba sarf ediyor.


İkili, sosyal medyada takipten çıkarken, yan yana olan kareleri ise kaldırdı. Aslı Şen ile Ebru Ceylan'ın İzmirli bir iş insanı yüzünden bozulduğu da söyleniyor.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi