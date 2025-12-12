Sosyetenin konuştuğu dava! Nafaka ve tazminat detayları dikkat çekti

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; 1.5 milyar TL tazminat CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül'ün boşanma davası rekor tazminat ve nafaka ile konuşulacak!



Revna Sarıgül, ihanet iddiasıyla Ömer Sarıgül'e açtığı davada 2 çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için aylık 1.5 milyon TL nafaka istedi. Yani toplam nafaka; 3 milyon 300 bin TL... Tazminat olarak da 1.5 milyar TL talep etti. Turizmci olan Ömer Sarıgül, Türkiye’nin ekonomik şartlarında bu rakamları ödemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Teklif ettiği rakam kabul görmeyince anlaşmalı boşanma davası bir anda çekişmeliye döndü. Bu sırada Revna Sarıgül avukatı Didem Büyükpınar aracılığıyla uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ömer Sarıgül karara avukatı Sibel Engin aracılığıyla itiraz etti. Karar bozuldu, uzaklaştırma kalktı.