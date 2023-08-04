Sosyal medya Mine Tugay'ın Disney'e verdiği cevabı konuşuyor! Gündemden düşmüyor

Atatürk dizisini yayınlamayacağını açıklayan Disney Plus'a tepkiler dinmiyor. Her kesimden tepki mesajı gelirken platformun marka elçisi olan Mine Tugay'ın verdiği cevap ise gündem oldu. Instagram'dan soru cevap yapan oyuncu, "Disney Plus'ta engelenen Atatürk filmi için neden hiç yorum yapmadınız?" sorusuna, "Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim" karşılığını verdi.



Tugay, daha sonra tüm verdiği cevapları sildi.