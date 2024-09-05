'Sorgu'nun afişi yayınlandı

Çok yakında TOD ekranlarında izleyicisiyle buluşacak, Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un başrollerinde olduğu ‘Sorgu’ dizisinin afişi yayınlandı! Heyecan dolu TOD STUDIOS dizisinin yapımcılığını Karga 7 Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturuyor.



Nuray Uslu ve Milay Ezengin’in kaleme aldığı dizi özgün bir hikaye sunuyor.

Dizinin kadrosunda Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor!