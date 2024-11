Türkçe müziğin benzersiz sesi Soner Sarıkabadayı, yeni teklisi "Mevzu Derin" için bütün hazırlıklarını tamamladı.



Sözleri ve Müzikleri Soner Sarıkabadayı'ya ait olan "Mevzu Derin" in düzenlemesi Efe Can tarafından, mastering çalışması ise Ludwig Maier tarafından gerçekleştirildi. Şarkının klibi için yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi Onur Oğuz oturuyor.