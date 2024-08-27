Soner Sarıkabadayı'dan 30 Ağustos sürprizi

Soner Sarıkabadayı 30 Ağustos'ta yeni hit şarkısı "Yangın Yangın" ile dinleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Müzik sektöründeki en uzun soluklu hit parçaların altında imzası bulunan Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yıl yayınladığı "Kendileri" ve "Seviyo muyuz?" hitlerinin ardından yeni şarkısı "Yangın Yangın" ile dinleyenleriyle buluşuyor.

Türkçe müziğin benzersiz sesi Soner Sarıkabadayı, yeni teklisi "Yangın Yangın" için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Sözleri ve Müzikleri Soner Sarıkabadayı'ya ait olan "Yangın Yangın" nin düzenlemesi Efe Can tarafından, mastering çalışması ise Ludwig Maier tarafından gerçekleştirildi. Şarkının klibi için yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi Onur Oğuz oturuyor.

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