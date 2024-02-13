Soner Arıca’dan samimi açıklamalar

Doğuştan Fenerbahçeli olarak programa konuk olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Arıca, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

“BEST OF” YAPMANIN ZAMANI GELDİ

“Bi’yolu Olmalı” isimli yeni şarkısıyla müzik listelerinde yükselişini sürdüren Soner Arıca, ilk kez Gürdal Çakır ile Yıldız Takımı programında sevenlerine bir “Best of” albüm yapacağının, hatta ilk şarkısına başlandığının müjdesini verdi. Albümün iki ayrı proje halinde ilerleyebileceğini söyleyen sanatçı; bir tanesinde mutlaka şarkıların orijinal hallerine sadık kalınarak bugünün ses teknolojisiyle yapılabileceğini, diğerinde ise değişik altyapılarla sürpriz isimlerin de araya girdiği şekilde olabileceğini belirtti.

BEN YALNIZ BİR ADAMIM

Hayatın içinde negatif durumlar var olsa da en çok o zamanlarda motivasyon için sanata ihtiyacımız olduğunu vurgulayan Arıca; “Her şey, hayat dursa da ben yine bir şekilde sanatla uğraşırdım” dedi. Tek başına, yalnız bir adam olduğunun altını çizen sanatçı, gelecek nesiller için daha kaygısız bir dünya dilediğini vurguladı.

SADECE FENERBAHÇE İÇİN DEĞİL, ABİM İÇİN DE YAPMIŞ OLACAĞIM

Cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırlamış olduğu marşı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki okulları ziyaretine devam edip, öğrencilerin Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini pekiştirmeye devam eden Soner Arıca; Gürdal Çakır'ın "Peki Fenerbahçe için bir şarkı/marş yapma fikrine nasıl bakarsın?" sorusuna karşılık; "Denerim, fikir şimdiden oluştu benim için. Bunu gerçekten yapabilirsem sadece Fenerbahçe için değil abim (Erdoğan Arıca) için de yapmış olacağım. Çok acayip hissettim, duygulandım şimdi. Bu fikir hiç beklemediğim bir şey oldu bugün" dedi.

HAYATIMDA OLMAMASI GEREKEN BAZI İNSANLARI FARKETTİM

100. yıl marşını yaptıktan sonra birçok yerde marşı dinleyen dostlarının iltifatlarıyla karşılaştığını ve bundan çok mutlu olduğunu söyleyen Arıca, beklediği bazı kişilerden de hiçbir şekilde reaksiyon alamadığını ve bunun sonucunda aslında hayatında o kişilerin olmaması gerektiğinin farkına vardığını belirtti. “Bence onların bir fotoğrafı var, nedeni beni ilgilendirmiyor; ama benim hayatımda olmaması gereken fotoğraflarmış onlar. Bazen gereksiz mesai yapmamam gerektiğini anladım. Bu hiçbir şeyi gölgelememeli. Çok kayıp olur mu? Kimse için olmaz” dedi.