Sonbaharda Dermalex Sensitive Balance serisi ile tazelenin!

Mevsimlerin değişmesiyle doğa kendini yeniliyor; güneşin sıcaklığı yerini sonbaharın kuru soğuğuna ve rüzgarına bırakıyor. Doğa kendini yenilerken cildimiz de bu duruma uyum sağlamak için hassaslaşıp kuruyabiliyor. Cildimizin neme doymaya en açık olduğu bu dönemde ona hak ettiği tazelemeyi Dermalex Sensitive Balance serisi ile en hassas şekilde sunmanın tam zamanı!

Formülü İsveç’te cilt uzmanları tarafından geliştirilen ve etkisi klinik olarak kanıtlanmış Dermalex Sensitive Balance serisi, hassas ciltlerle yüzde 100 uyum sağlayarak cildi koruyor. İçeriğindeki prebiyotikler sayesinde yazın cildinizin kaybettiği doğal dengeyi yeniden kazandırmaya yardımcı olurken; E vitamini ve Pantenol ile de cildi rahatlatıp tahrişe karşı adeta bir kalkan oluşturuyor.

Etkileri bununla sınırlı olmayan Dermalex Sensitive Balance serisi su kaybeden cildi nemlendirmek için içeriğindeki prebiyotik, panthenol, hyaluronik asitten destek alıyor. Sunmuş olduğu üç farklı ürünüyle cildinize eksiksiz bir cilt bakımı sağlıyor.

Dermalex Sensetive Balance serisinde yer alan Dermalex Hassas Micellar Temizleme Jeli, Dermalex Hassas Likit Krem ve Dermalex Hassas Göz Çevresi Kremi ile hassaslaşan ciltlere nazik ve etkili bakım yapmak çok kolay oluyor.