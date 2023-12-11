Sokaklardan zirveye çıkacağım

Aslen Samsun'lu ancak İzmir'de sokak şarkıcılığı yapan 22 yaşındaki Zefbey, şarkılarına güvendiğini ve zirveye çıkacağını belirterek iddialı konuştu. Asıl adı Zafer Eroğlu olduğunu belirten Zefbey, 'Aklım Kaldı'dan önce 'Yaş Yastıklar Şahit yıllar' isimli şarkıda Hazal ile düet yapmıştı. Klarnet, gitar, piyano çalan Zefbey, yeni teklisi 'Aklım Kaldı'nın Sözünü Salman Genç ve Zefbey’in (Zafer Eroğlu) yazdı.

Bestesi Zefbey’in kendisine ait bu projede, Matd Music Productions, Aranjörlüğünü Mehmet Akif Tuna Demirtaş’ın yaptığı müzik projesinde, Kayıtları, Mix, Mastering’leri Mehmet Akif Tuna tarafından yapıldı. Zefbey'in 'Aklım kaldı' isimli şarkısının Yönetmenliğini Murat Toparlı’nın üstlendiği Projenin Menajer koordinatörlüğünü Gökhan Genç, Yapımcılığını Servet Şan’ın Fabrika Prodüksiyon etiketi tüm dijital platformlarda yerini aldı.