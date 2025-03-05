Soğuk havalarda solunum yolu enfeksiyonundan nasıl korunuruz?

Kış mevsiminde milyonları etkileyen en önemli sağlık sorunları arasında yer alan üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İlke Özahi İpek'den önemli uyarılar ve tavsiyeler geldi. Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonu görüldüğünü söyleyen İpek "Bulaşıcılıkta temas yakınlığı kadar, temas süresi ve hasta kişinin mikrop saçma miktarı da önemlidir" dedi.

DOĞAL BAĞIŞIKLIK ZAYIFLAYINCA...



Prof. Dr. İpek, mevsim boyunca hastalığın seyri konusunda ise şu bilgileri verdi:

Soğuk algınlığı (common cold), grip (flu) ve diğer üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları kış aylarında daha sık görülür. Soğuk ve kuru havada, burun içi bölgesel doğal bağışıklık kısmen zayıflasa da bu durum tek başına bir neden değildir. Enfeksiyonların nedeni mikroorganizmalardır. Kış aylarının başlaması ve hava derecelerinin düşmesiyle insanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başlaması ve kapalı ortamların soğuk korkusuyla iyi havalandırılmaması mikropların insandan insana geçişinin artmasındaki en büyük etkendir. Bulaşma en çok damlacık yoluyla ve hasta kişiyle yakın temas ile olur. Temas yakınlığı kadar, temas süresi ve hasta kişinin mikrop saçma miktarı da önemlidir.



SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?



Herkesin rahatlıkla uygulayabileceği ilk madde, genel hijyen kurallarıdır; sık sık uygun şekilde el yıkama, başkalarının ağzına, burnuna, gözüne dokunmaktan kaçınma, ağızı mendille kapatarak (bu mümkün değilse omuza doğru) hapşırma ya da öksürme, gerekli durumlarda alkol bazlı veya dezenfektan diğer el temizleme solüsyonlarının kullanılması.

Hastalığın aktif döneminde hem bulaş riskinin yüksek olması hem de çocuğun vücut yorgunluğu olabilmesi nedeniyle ev istirahati uygun olur. Bazı tip solunum yolu enfeksiyonlarında bulaştırıcılık, bulgular ortaya çıkmadan hemen önce veya ilk 3 günde yüksektir. Sadece burun akıntısı olması çocuğun uzun süre okuldan dışlanmasını gerektirmez.

İnfluenza virüsüne bağlı enfeksiyonlar, risk grubundaki kişilerde daha ağır seyredebileceğinden, bu kişilerin ve etrafındakilerin influenzaya karşı aşılanması da koruyucu yöntemler arasındadır.



Piyasada bulunan ve enfeksiyonlara karşı koruduğu söylenen birçok ticari ürün olsa da, bu ürünlerin hiçbirinin KORUYUCU etkisi ispatlanmış değildir ve Tıp otoriteleri tarafından koruma amaçlı kullanım önerileri yoktur. Ancak bazı ticari ürünlerin enfeksiyon sırasında kullanımı ile bağışıklık sistemini desteklediği ve enfeksiyon süresini kısaltabildiği gösterilmiştir.

D vitamini, en güçlü antioksidanlardan biridir ve eksikliğinde solunum yolu enfeksiyonlarının daha ağır geçirildiği bilinir. D vitamini desteğinin kış boyu sağlanması korunmadaki öneriler arasındadır.



TEDAVİDE NELER YAPILIR?



Etken olan mikroba ve enfeksiyon bölgesine göre tedavi değişir ancak genel yaklaşım aynıdır. Gerekli durumlarda ateş düşürücü, burun temizliği, soğuk buhar ve istirahat.



Hastalıklar sırasında iştah kaybı beklenen bir bulgudur. Vücut, sindirimden tasarruf ettiği enerjiyi mikroplarla savaş için kullanır. Yemek için aşırı ısrar bazen bulantı ve kusmayı bile tetikleyebilir, az az besin teklif etmek en iyisidir. Daha da önemlisi vücudun artan sıvı ihtiyacını yerine koymaktır.