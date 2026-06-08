Smokinle podyumda yürüyen Demet Şener'de kıyafet itirafı

Demet Şener, Terzi Adem Altun'un mağaza açılışına katıldı.

İzmir'de gerçekleşen etkinlikte model, podyuma da çıktı.

Şener'e podyumda İtalyan modeller de eşlik etti.

Akif Örük'ün koreografisinde yapılan defile, büyük ilgi gördü.

(MBM Danışmanlık sahini Aynur Erten defileyi takip etti)

Takım elbise ve smokin ile podyuma çıkan Şener, tarzıyla beğeni topladı.

Takım elbise için model, "İlk defa kravat taktım. Takım elbiseyi zaten çok severim. Takım elbise çok büyük kurtarıcıdır. Her ortama hazırlar. Fazla aksesuara ihtiyacı yoktur. Kadın ve erkek herkesin dolabında şık bir siyah takım ve smokin muhakkak bulunmalı diye düşünüyorum. Kravatlı olması hoşuma gitti. Erkek smokini de ilk defa giyeceğim" dedi.



Şener, "Kıyafet size ne hissettiriyor?" sorusuna, "Kıyafet bana güç hissettiriyor.

Maskülen şıklığı seviyorum. Çalışan ve üreten kadınların hep maskülen ve erkeksi yanının olduğunu düşünüyorum. Bende öyleyim" yanıtını verdi.



Ebru Gündeş ve Gülşen'in sahnede takım giymesine model, "Bayılıyorum. Hem seksi hem de karakterli duruş oluyor" açıklamasını yaptı.



ÇOK ÖN PLANDA OLMAYI SEVMİYOR

Şener, "Oğlunuz babasının yolundan gitti. Kızınız da sizin yolunuzdan gider mi?" sorusuna, "Kızımın benim yolumdan gittiği söylenemez. Ne zaman onu çekmeye çalışsanız kaçıyor. Çok ön planda olmayı sevmiyor. Ne isterse istesin onun her zaman yanındayım. 21 yaşına giriyor" diye cevap verdi.