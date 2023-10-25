SLS'yi Türkiye'de Şevval Şahin tanıtacak

Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan İSTONMOD 2023 Moda Haftası'nda fast couture'ün öncü markası SLS(Star Luxury Style) markasının Türkiye'deki ilk defilesi 30 Ekim'de Runway Hilton Bomonti'de gerçekleştirilecek. Marka, ilk kez Türk moda severler ile buluşacak. 36 parçadan oluşan Fast Couture 2024 SS koleksiyonunun sunulacağı defilenin koreografisi ise uluslararası koreograf Ferhan Aral'a emanet edildi. İsmi sır gibi saklanan dünyaca ünlü bir star için hazırlanan çok özel tasarım, podyumda ilk kez ünlü top model Şevval Şahin tarafından sunulacak. Markayı Türkiye'ye getiren iş insanı Derya Bağcı, çok yakında ABD'nin Los Angeles şehrindeki Beverly Hills'te ve bir çok ülkede Star Luxury Style mağazalarını açacaklarını söyledi.